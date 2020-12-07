В Ростовской области от коронавируса умерли 25 человек за сутки

В Ростовской области за минувшие сутки от коронавируса скончались 25 человек. Об этом сообщили на сайте регионального правительства 9 декабря.Жертвами смертельного вируса стали десять женщин в возрасте от 56 до 91 года и 15 мужчин 43-летнего - 85-летнего возраста. Все пациенты, помимо, коронавируса, страдали ещё и хроническими заболеваниям сердечно-сосудистой и других систем.За всё время пандемии в регионе число умерших от COVID-19 достигло 1 547. В целом по стране зарегистрировали 44 718 летальных случаев.Добавим, в Ростовской области специалисты выявили ещё 372 жителя с подтверждённым ковидным диагнозом. С нарастающим итогом количество случаев заражения на Дону увеличилось до 43 157.