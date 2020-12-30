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В новогоднюю ночь в Ростове составили 28 протоколов о нарушении санитарных норм

В новогоднюю ночь в Ростове составили 28 протоколов о нарушении санитарных норм
Мониторинговые группы составили 28 протоколов о нарушении противоэпидемических норм в новогоднюю ночь в Ростове-на-Дону. Выявлено свыше двух десятков нарушителей, проинформировал глава администрации Алексей Логвиненко.

– В ночь на 1 января работали 20 мониторинговых групп. Они проверили 472 объекта общепита на соблюдение санитарных противоэпидемических норм. По итогам составлено 28 протоколов об административных правонарушениях, – написал градоначальник на своей странице в соцсети.

Эпидемическая обстановка в Ростове-на-Дону довольно напряженная. В первый день нового года в городе выявлено 149 новых случаев заражения коронавирусом. Умерли семь человек.

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