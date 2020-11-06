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В Новочеркасске умерла болевшая коронавирусом врач-травматолог БСМП

В Новочеркасске умерла болевшая коронавирусом врач-травматолог БСМП
В Новочеркасске умерла болевшая коронавирусом врач-травматолог БСМП Любовь Макас. Она скончалась 7 ноября в инфекционной больнице Новочеркасска в возрасте 72 лет. Об этом 9 ноября сообщил DonDay Новочеркасск.

Около месяца назад врач городской больницы на работе заразился COVID-19. Когда состояние женщины стало ухудшаться, ее положили в городской ковидный госпиталь. К сожалению, из-за возраста и сопутствующих заболеваний Любовь Степановна не смогла побороть последствия вируса.

Любовь Макас отдала 48 лет жизни медицине, работая в БСМП Новочеркасска ортопедом-травматологом.

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