В Новочеркасске умерла болевшая коронавирусом врач-травматолог БСМП Любовь Макас. Она скончалась 7 ноября в инфекционной больнице Новочеркасска в возрасте 72 лет. Об этом 9 ноября сообщил DonDay Новочеркасск.Около месяца назад врач городской больницы на работе заразился COVID-19. Когда состояние женщины стало ухудшаться, ее положили в городской ковидный госпиталь. К сожалению, из-за возраста и сопутствующих заболеваний Любовь Степановна не смогла побороть последствия вируса.Любовь Макас отдала 48 лет жизни медицине, работая в БСМП Новочеркасска ортопедом-травматологом.