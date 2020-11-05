От коронавируса умерла замглавного врача «Лечебно-реабилитационного центра № 1» в Ростове

В донской столице от коронавируса скончалась Ольга Горбанева, занимавшая должность заместителя главного врача по медицинской части «Лечебно-реабилитационного центра № 1 "Дворец здоровья"». Медика не стало 6 ноября.Информацию о смерти Ольги Горбаневой от коронавируса подтвердили в лечебно-реабилитационном центре, где она трудилась. Не один год она посвятила работе в центре, в частности, работе с реабилитацией донских спортсменов.Напомним, ранее коронавирус унес жизнь главного врача областной клинической больницы № 20 Юрия Дронова. Также опасный вирус унес жизнь анестезиолога-реаниматолога областной клинической больницы № 2 Анны Сибирской, главврача городской гинекологической больницы Новочеркасска Галины Криворучко. Еще ранее умерли главный внештатный анестезиолог-реаниматолог донского региона Игорь Дударев, врач БСМП города Шахты имени В. И. Ленина Вячеслав Сергиенко и врач травматолог-ортопед Олег Рыжов.