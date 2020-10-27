В Таганроге скончалась заведующая гинекологическим отделением роддома, болевшая коронавирусом
В Таганроге умерла заведующая гинекологическим отделением роддома Вера Рарий. Она скончалась на 77-м году жизни. Вера Павловна долгое время тяжело болела коронавирусом. Об утрате на своей странице в соцсетях рассказала племянница медика Светлана Рарий.
По словам Светланы, ее тетю вызвали из отпуска на помощь, и Вера Павловна заразилась на рабочем месте.
Умерла ли врач от коронавируса или сопутствующих заболеваний, станет известно после вскрытия.
Вера Рарий с 1984 года работала в городской больнице № 2 акушером-гинекологом. В этом же году она стала заместителем главного врача по лечебной работе, а с 1991 года - заведующей гинекологическим отделением.
Напомним, в середине октября таганрогский родильный дом закрыли на карантин на неопределенное время. Такие меры приняли из-за инфицирования опасным вирусом 30 сотрудников.