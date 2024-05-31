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В Новочеркасске пытались перебросить в колонию бутылки с пивом и телефоны

В Новочеркасске пытались перебросить в колонию бутылки с пивом и телефоны
В городе Новочеркасске пытались перебросить «запрещенку» на территорию колонии № 14. Инцидент произошел 29 мая на улице Макаренко.

Вечером у стен исправительного учреждения прогуливался 32-летний житель Шахт. Сотрудники заметили его и задержали. Во время досмотра у мужчины обнаружили три свертка с шестью мобильниками и четыре бутылки с пивом. Запрещенные предметы изъяли.

- В отношении гражданина составлен административный материал, который будет передан в мировой суд города Новочеркасска, - сообщили в ГУФСИН по Ростовской области.
Фото: ГУФСИН по Ростовской области
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