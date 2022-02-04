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В колонию Новочеркасска пытались доставить запрещенные предметы

В колонию Новочеркасска пытались доставить запрещенные предметы

В Новочеркасске на территорию исправительной колонии № 14 осужденным пытались передать запрещенные предметы. Инцидент произошел 7 февраля на улице Макаренко, 60.

Во время обхода территории внимание сотрудников колонии привлек подозрительный мужчина, который бросил вдоль забора колонии. Неизвестный, заметив людей в форме, попытался сбежать. Задержанным оказался житель города Шахты. У него в кармане во время обыска нашли три свертка с сильнодействующими психотропными препаратами. Также для переброса он тщательно запаковал шесть мобильных телефонов и медицинский шприц.

Мужчину задержали и доставили в полицию. Все, что у него нашли во время обыска, изъяли. За незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта ему может грозить до восьми лет лишения свободы.

В ГУФСИН по Ростовской области сообщили, что по факту случившегося уже проводится проверка.
Фото: ГУФСИН России по Ростовской области
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