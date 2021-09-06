В колонию Ростова пытались перебросить «запрещенку»

В исправительную колонию № 2 в Ростове пытались перебросить запрещенные вещества. 32-летнего мужчину с тремя свертками задержали 7 сентября.Сотрудники режимного учреждения увидели человека рядом с колонией. Мужчина показался им подозрительным. Он попытался перебросить через забор черный пакет, когда правоохранители уже направлялись к нему. Нарушитель бросился бежать, но сотрудники ГУФСИН задержали его.Во время досмотра у мужчины обнаружили три свертка. Там находились больше тысячи таблеток и капсул сильнодействующих медицинских препаратов.- Изъятые препараты и задержанный гражданин переданы сотрудникам правоохранительных органов для принятия процессуального решения, - добавили в ГУФСИН России по Ростовской области.