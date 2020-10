В Новочеркасске прошла всероссийская выставка собак всех пород: фоторепортаж

В Ростовской области прошла национальная выставка собак всех пород РКФ ранга CAC. Состязание состоялось в городе Новочеркасске 24 октября. За первенство боролись 90 участников и представители 48 пород из донского региона и Краснодарского края.Выставка собак - это спортивное мероприятие, где побеждает самый красивый, породистый и хорошо подготовленный пес. Помимо основного соревнования, жюри выбирало лучшего «беби» выставки (от 4 до 6 месяцев), лучшего щенка (от 6 до 9 месяцев), лучшего юниора (от 9 до 18 месяцев) и обладателя звания «Гордость России».Чтобы одержать победу, конкурсанты должны были представить собаку: три минуты отводилось на стойку и две минуты - на бег рысью. Кроме того, собака должна показать зубы, дать себя прощупать и выполнить другие требования экспертов.Перед состязаниями участникам разрешили размяться и пробежать с собаками трассу, чтобы на самом соревновании показать отличный результат и не получить травму. Затем в порядке очереди каждый хозяин, не отпуская поводок, показывал своего четвероногого друга. Контроль над собакой осуществлялся поводком, голосом, взглядом и жестами.Для Елены и её таксы Тамерлана первое место в категории «Юниор» стало неожиданностью.- Эта была наша первая выставка, - признается Елена. - Мы прошли только три занятия, Тамерлан схватывает всё налету, и вот результат налицо.Стоит отметить, что выставка собак - в своем роде увлекательное дог-шоу. Прежде всего, целью выставки собак является определение лучшего представителя породы из многих его соплеменников.Кроме того, это отличная возможность одном месте и в одно время собрать как можно больше породистых представителей семейства псовых, получить данные о поголовье (в определённый период времени), а также посмотреть и сравнить уровень разведения различных питомников и клубов.В отличие от Тамерлана, который принимает участие в выставке впервые, для Натальи и ее собаки Анчи это уже 17-я по счёту выставка. Хозяйка давно перестала считать призовые места своего пса.- Первые места мы даже не считали. Мы просто получаем удовольствие от участия, - поделилась Наталья. - Несмотря на массивный вид, животное очень доброе и ласковое.Лучшим «беби» выставки стал золотистый ретривер GOLDENRUSH OOPS I DID IT AGAIN (владелец Кашпикова Г. И., поселок Рассвет Аксайского района), «Лучшим щенком» стала московская сторожевая «ЧЕРЕШНЯ ИЗ ДОН-ГРАДА» (владелец Евтухова Е. В., город Ростов-на-Дону), «Лучший юниор» - VICTORIOUS STAR QUITE SUPER (владелец Горохова А. А., г. Таганрог), победитель конкурса «Гордость России» - среднеазиатская овчарка Ермак (владелец Пашин В. В., г. Шахты).В основном состязании победителем общего беста (титул BIS) стала Дарья Щербина и её бульмастиф Титан. Дарья - хэндлер со стажем. Уже больше 15 лет она занимается разведением собак.- У нас уже больше 30 выставок. В категории бест-шоу это 8-я победа. Я безумно люблю эту собаку. Как назвали Титан, так он и показывает себя, - призналась Дарья.Второе место получили Елена Понизовская и ее бассет-хаунд Гвендолин Рэй из Неклиновского района. Третье место завоевали Николай Павленко и его ши-тцу Шен де люкс Гладиатор из Ростова-на-Дону. Четвёртое место заняли Александр Бачан и его немецкая овчарка Домино из города Новочеркасска.Все участники чемпионата продемонстрировали не только упорство и волю к победе, но и умение ладить со своими питомцами и поощрять их, несмотря на ошибки.