В Новочеркасске назначили нового замглавы администрации

В Новочеркасске назначили нового заместителя главы администрации. 29 марта должность занял 62-летний экс-начальник отдела внешнеэкономических связей Игорь Тишкунов.Ранее, с 11 января, чиновник исполнял обязанности заместителя. В его обязанности входит курирование вопросов, связанных с транспортом, международными и внешнеэконом связи, ценовой и тарифной политикой, инвестициями, предпринимательством и туризмом, закупками для муникипальных нужд и правами потребителей.Игорь Тишкунов родился в городе Гуково. Получил высшее образование в НПИ (ныне - ЮРГПУ(НПИ)), а затем - Ростовский факультет Высшей юридической заочной школы МВД СССР. С 1983 года работал в ОВД Новошахтинска и УВД Новочеркасска на различных должностях, а с 2002 по 2018 годы занимал должность замначальника полиции ГУ МВД России по Ростовской области. Кроме того, Игорь Тишкунов является ветераном боевых действий.