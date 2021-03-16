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В Новочеркасске назначили нового заместителя главы администрации

В Новочеркасске назначили нового заместителя главы администрации
В Новочеркасске назначили нового заместителя главы администрации, курирующего вопросы ЖКХ и благоустройства. Им стал 38-летний Сергей Бочан, до этого занимавший должность начальника одноименного департамента в казачьей столице.

Сергея Бочана назначили исполняющим обязанности замглавы еще 8 декабря. Чиновник занял место после перехода Ларисы Конюшинской в УГОЧС. В должность замглавы Сергей Бочан официально вступил 15 марта. Его обязанности в департаменте ЖКХ временно исполняет ведущий инженер дорожного хозяйства Денис Черненко.

В тот же день на должность управляющего делами администрации Новочеркасска назначили Павла Филимонова. Он временно исполнял обязанности с 15 февраля, после перехода Александра Бабкова в правительство донского региона.

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