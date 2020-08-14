Пропавших несколько дней назад 13-летних подростков нашли живыми под Шахтами

Под Шахтами нашли живыми 13-летних подростков – Ивана С. И Лилию Е. Об этом 16 августа сообщила пресс-служба ГУ МВД по Ростовской области.Напомним, дети ушли гулять днем 12 августа и не вернулись домой. Обеспокоенные родители обратились в полицию, к волонтерам, распространили ориентировки по всем социальным сетям, прочесывали город вместе со знакомыми. Но отыскать детвору удалось только спустя четыре дня.По слова знакомой семьи Вани – Екатерины, ребята все это время жили на заброшенной даче вблизи поселка Аюта. У Лили произошел конфликт в семье, и они вместе с бывшим одноклассником, Ваней, решили уйти. Сейчас школьники находятся дома, их жизни и здоровью ничего не угрожает.С детьми и их опекунами проведена профилактическая беседа.