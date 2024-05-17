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В Ростовской области живыми нашли двух пропавших подростков

В Ростовской области живыми нашли двух пропавших подростков
В Ростовской области спустя двое суток нашли живыми двух подростков. Информации о местонахождении 16-летнего Станислава Л. и 17-летнего Дмитрия Б. не было с 14 мая.

В тот день подростки ушли из дома в Ростове в неизвестном направлении. После этого они перестали отвечать на звонки и сообщения близких. Тогда родители забили тревогу и обратились в полицию с заявлением о пропаже. Затем к поискам подключились волонтерские отряды.

Кроме того, улицы города прочесывали неравнодушные люди.

О том, что парней нашли живыми, стало известно 16 мая. Где все это время пропадали Станислав и Дмитрий, не сообщается.
Фото: Поисковое сообщество «Юг»
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