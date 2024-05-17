В Ростовской области живыми нашли двух пропавших подростков

Фото: Поисковое сообщество «Юг»

В Ростовской области спустя двое суток нашли живыми двух подростков. Информации о местонахождении 16-летнего Станислава Л. и 17-летнего Дмитрия Б. не было с 14 мая.В тот день подростки ушли из дома в Ростове в неизвестном направлении. После этого они перестали отвечать на звонки и сообщения близких. Тогда родители забили тревогу и обратились в полицию с заявлением о пропаже. Затем к поискам подключились волонтерские отряды.Кроме того, улицы города прочесывали неравнодушные люди.О том, что парней нашли живыми, стало известно 16 мая. Где все это время пропадали Станислав и Дмитрий, не сообщается.