В Новочеркасске нашли живым подростка, пропавшего без вести
В Новочеркасске нашли живым 15-летнего подростка, пропавшего без вести. Глеб К. ушел из дома на улице 26 Бакинских Комиссаров 18 ноября.
Накануне мальчик поссорился с родителями. Родители не знали, куда мог пойти сын. Телефон и документы Глеб оставил дома. По словам знакомых семьи, утром следующего дня подростка видели у одного из торговых центров. Обеспокоенные родители не смогли найти сына самостоятельно и обратились за помощью в полицию. К поискам подключились СМИ и волонтеры.
Вечером 19 ноября Глеба удалось найти. Однако где он находился все это время, неизвестно.