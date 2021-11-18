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В Новочеркасске нашли живым подростка, пропавшего без вести

В Новочеркасске нашли живым подростка, пропавшего без вести
В Новочеркасске нашли живым 15-летнего подростка, пропавшего без вести. Глеб К. ушел из дома на улице 26 Бакинских Комиссаров 18 ноября.

Накануне мальчик поссорился с родителями. Родители не знали, куда мог пойти сын. Телефон и документы Глеб оставил дома. По словам знакомых семьи, утром следующего дня подростка видели у одного из торговых центров. Обеспокоенные родители не смогли найти сына самостоятельно и обратились за помощью в полицию. К поискам подключились СМИ и волонтеры.

Вечером 19 ноября Глеба удалось найти. Однако где он находился все это время, неизвестно.
Фото: instagram.com.
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