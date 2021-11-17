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В Новочеркасски 15-летний подросток пропал без вести

В Новочеркасски 15-летний подросток пропал без вести
В Новочеркасске разыскивают 15-летнего подростка. Глеб Крамсаков не выходит на связь с близкими вторые сутки. Известно, что накануне школьник поссорился с родителями.

Последний раз парня видели 18 ноября. В тот вечер он ушел из дома на улице 26 Бакинских Комиссаров и с тех пор не вернулся. Родители не знают, куда мог отправиться сын. Глеб оставил дома телефон и все документы. По словам знакомых семьи, утром следующего дня мальчика видели в районе ТЦ «Батон». Однако подросток, вероятно, уже ушел оттуда. Самостоятельные поиски обеспокоенных родственников пока не принесли результатов. Тогда они распространили в социальных сетях ориентировку.

У Глеба серые глаза и русые волосы. В день исчезновения на нем были узкие черные джинсы, белая футболка, кирпичного цвета куртка и черные кроссовки.

Если вы видели подростка или знаете что-либо о его местонахождении, позвоните по номерам: 8-928-766-70-30, 8-928-188-67-44 или 102.
Фото: DonDay.ru.
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