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В Ростове нашли живым 16-летнего подростка, пропавшего без вести

В Ростове нашли живым 16-летнего подростка, пропавшего без вести
В Ростове живым нашли без вести пропавшего подростка. 16-летний Эдурад К. несколько суток не выходил на связь с близкими.

Последний раз парня видели 17 июля. В тот день он ушел из дома в хуторе Каменный Брод Родионово-Несветайского района. С тех пор о его местонахождении никто не знал. Родственники, не сумев найти юношу самостоятельно, обратились за помощью в полицию. К поискам подключились СМИ и волонтеры.

Через несколько дней, 20 июля, Эдуарда нашли живым. Где подросток находился все это время и почему не выходил на связь, неизвестно.

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