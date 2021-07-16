В Ростове нашли живым 16-летнего подростка, пропавшего без вести
В Ростове живым нашли без вести пропавшего подростка. 16-летний Эдурад К. несколько суток не выходил на связь с близкими.
Последний раз парня видели 17 июля. В тот день он ушел из дома в хуторе Каменный Брод Родионово-Несветайского района. С тех пор о его местонахождении никто не знал. Родственники, не сумев найти юношу самостоятельно, обратились за помощью в полицию. К поискам подключились СМИ и волонтеры.
Через несколько дней, 20 июля, Эдуарда нашли живым. Где подросток находился все это время и почему не выходил на связь, неизвестно.