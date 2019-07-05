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В Новочеркасске на торгах продали здание бывшего планетария, принадлежавшее «Донинвесту»

В Новочеркасске на торгах продали здание бывшего планетария, принадлежавшее «Донинвесту»
Фото: Novocherkassk.net
В Новочеркасске двухэтажное здание, где располагался планетарий, а позднее офис банка «Донинвест» ушло с молотка. Помещение продали за 13 с лишним миллионов рублей.

Здание, принадлежавшее обанкротившемуся банку, выставили на продажу ещё в марте. Двухэтажное строение с подвалом оценили в 20 179 976 рублей. Помещение продавалось вместе с комплектом мебели, сплит-системой, пожарной и охранной сигнализациями. В результате торгов дом был реализован за 13 023 000 рублей.

Напомним, в октябре 2014 года Центральный банк России отозвал у кредитного банка «Донинвест» лицензию на осуществление банковских операций. Поводом стала высокорискованная кредитная политика финансового учреждения. В итоге донской банк не обеспечил своевременное исполнение обязательств перед кредиторами и вкладчиками.

В декабре 2014 года Арбитражный суд Ростовской области признал банк банкротом и открыл в отношении него конкурсное производство. Имущество финансового учреждения было выставлено на торги.

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