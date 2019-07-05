В Новочеркасске на торгах продали здание бывшего планетария, принадлежавшее «Донинвесту»



Фото: Novocherkassk.net

В Новочеркасске двухэтажное здание, где располагался планетарий, а позднее офис банка «Донинвест» ушло с молотка. Помещение продали за 13 с лишним миллионов рублей.



Здание, принадлежавшее обанкротившемуся банку, выставили на продажу ещё в марте. Двухэтажное строение с подвалом оценили в 20 179 976 рублей. Помещение продавалось вместе с комплектом мебели, сплит-системой, пожарной и охранной сигнализациями. В результате торгов дом был реализован за 13 023 000 рублей.



Напомним, в октябре 2014 года Центральный банк России отозвал у кредитного банка «Донинвест» лицензию на осуществление банковских операций. Поводом стала высокорискованная кредитная политика финансового учреждения. В итоге донской банк не обеспечил своевременное исполнение обязательств перед кредиторами и вкладчиками.



В декабре 2014 года Арбитражный суд Ростовской области признал банк банкротом и открыл в отношении него конкурсное производство. Имущество финансового учреждения было выставлено на торги.