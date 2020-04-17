В некоторых районах Ростовской области ожидается чрезвычайный уровень пожароопасности

В донском регионе прогнозируется чрезвычайный уровень угрозы возгорания. В период с 20 по 22 апреля ожидается пятый класс пожароопасности.По информации пресс-службы ГУ МЧС по Ростовской области, такой уровень угрозы возгорания сохранится в южных районах, а также в Матвеево-Курганском и Куйбышевском районах. Кроме того, пожароопасность четвертого класса ожидается в Приазовье и в центральных районах донского региона.В ведомстве напомнили, что гражданам запрещено разводить костры на природе, а также выжигать камыш и сухую траву. Кроме того, рекомендуется быть острожным в обращении с огнем.В случае возникновения чрезвычайного происшествия звоните по номерам: 01 (со стационарного) или 101 (с мобильного).