В небе над Ростовом жители увидели завораживающий пояс Венеры

Фото: соцсети.

Ростовчане увидели пояс Венеры 23 января. Местные жители поделились кадрами небесного явления в соцсетях.Пояс Венеры можно было наблюдать на рассвете. На кадрах видно, что небо приобрело розовато-оранжевый оттенок, а горизонт остался чистым. Красочная полоса буквально разделила небо на две части.Пояс Венеры – атмосферное оптическое явление, названное в честь пояса Афродиты, богини красоты и любви. Выглядит как полоса от розового до оранжевого цвета между тёмным ночным небом внизу и голубым небом вверху. Явление обычно можно увидеть во время безоблачных сумерек, до восхода или после заката Солнца.