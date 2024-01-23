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В небе над Ростовом жители увидели завораживающий пояс Венеры

В небе над Ростовом жители увидели завораживающий пояс Венеры
Ростовчане увидели пояс Венеры 23 января. Местные жители поделились кадрами небесного явления в соцсетях.

Пояс Венеры можно было наблюдать на рассвете. На кадрах видно, что небо приобрело розовато-оранжевый оттенок, а горизонт остался чистым. Красочная полоса буквально разделила небо на две части.

Пояс Венеры – атмосферное оптическое явление, названное в честь пояса Афродиты, богини красоты и любви. Выглядит как полоса от розового до оранжевого цвета между тёмным ночным небом внизу и голубым небом вверху. Явление обычно можно увидеть во время безоблачных сумерек, до восхода или после заката Солнца.
Фото: соцсети.
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