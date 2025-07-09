Масштабный пожар на Орской в Ростове тушили 16 часов

Фото: Donday

В Ростове-на-Дону пожарные смогли потушить серьезный пожар на улице Орской только через 16 часов с момента его возникновения.Днем, 8 июля, огонь распространился на складские площади, где хранилась бытовая электроника, а также на офисное здание.В тушении пожара были задействованы два вертолета МЧС, более 130 пожарных и 44 единицы специализированной техники. Огнем было охвачено свыше 15 тысяч квадратных метров.Хотя открытое пламя удалось остановить в 21:05, полная ликвидация пожара завершилась лишь к 6:23 утра 9 июля, после почти шестнадцати часов непрерывной борьбы с огнем.