На невыносимый запах гари жалуются ростовчане после пожара на Орской

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Жители Ростова выражают недовольство из-за невыносимого запаха гари, распространившегося после пожара на улице Орской. Удушливый аромат проник практически во все уголки донской столицы.Согласно сообщениям ростовчан, утром 9 июля их разбудил резкий запах гари. Из-за установившейся жары многие оставили окна открытыми, но вместо свежего воздуха в помещения поступает дым. После крупного возгорания на Орской в городе явственно ощущается запах дыма.В частности, запах гари был зафиксирован жителями центральных районов, Северного и Западного жилых массивов, а также микрорайона Суворовский.Стоит напомнить, что днем 8 июля по адресу Орская, 31 В, вспыхнул пожар на складе, где хранилась бытовая техника, и в офисном помещении. Первоначально огонь охватил 2 200 квадратных метров. Однако впоследствии площадь возгорания увеличилась до 15 100 квадратных метров. В борьбе с огнем участвовало более ста пожарных. Для тушения пожара была задействована авиация, а именно два вертолета МИ-8. Полная ликвидация пожара произошла утром 9 июля, примерно в 6:23.