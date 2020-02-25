В небе над Ростовом можно наблюдать сближение Луны и Венеры



Ростовчане смогут увидеть сближение Венеры и Луны. Интересное небесное явление можно будет наблюдать вечером 27 февраля и в ночь на 28 февраля.



Жители донской столицы могут легко найти Венеру на небе. Она похожа на очень яркую звезду, отличается особо сильным свечением. Планета появляется над горизонтом вечером, увидеть её можно в юго-западной части небосклона. Сейчас Венера движется в одном направлении с Солнцем и визуально приближается к Урану.



Луна в эти дни представляет собой тонкий серп, который начал расти только 24 февраля. Спустя два дня спутник достиг своего апогея, максимально отдалясь от Земли. Уже вечером 26 февраля можно было невооружённым взглядом увидеть находящиеся на одной линии Луну и Венеру. Вечером 27 февраля небесные тела визуально станут ещё ближе.



В праздничный выходной, 8 марта, любители астрономии смогут увидеть вторую от Солнца планету рядом с Ураном.



Первую половину 2020 года Венера будет появляться на небе по вечерам, затем — по утрам.