В начале следующей недели в Ростове ожидаются дожди



В начале следующей недели в Ростове-на-Дону ожидаются дожди. Об этом сообщает Росгидрометцентр.



В ночь на 22 июля в донской столице пройдет дождь. Днем погода изменится: будет облачно и жарко. Столбики термометра могут достигать отметки +32 градуса.



На следующий день спада жары не предвидится. Температура останется на прежнем уровне – около +32 градусов. В этот день в городе будет почти безветренно. Осадки не прогнозируют.



В среду снова пройдут дожди. Температура снизится до +27 градусов. В этот день в Ростове будет облачно.