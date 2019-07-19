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В начале следующей недели в Ростове ожидаются дожди

В начале следующей недели в Ростове ожидаются дожди
В начале следующей недели в Ростове-на-Дону ожидаются дожди. Об этом сообщает Росгидрометцентр.

В ночь на 22 июля в донской столице пройдет дождь. Днем погода изменится: будет облачно и жарко. Столбики термометра могут достигать отметки +32 градуса.

На следующий день спада жары не предвидится. Температура останется на прежнем уровне – около +32 градусов. В этот день в городе будет почти безветренно. Осадки не прогнозируют.

В среду снова пройдут дожди. Температура снизится до +27 градусов. В этот день в Ростове будет облачно.

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