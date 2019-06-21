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На следующей неделе в Ростове прогнозируют дожди

На следующей неделе в Ростове прогнозируют дожди
На следующей неделе в Ростове-на-Дону прогнозируют дожди. Об этом сообщает Росгидрометцентр.

24 июня столбик термометра будет показывать +31 градус. При этом в понедельник пройдет кратковременный дождь. Кроме того, в донской столице ожидается облачность.

На следующий день, 25 июня, также пройдут небольшие осадки. Температура увеличится до +33 градусов.

26 июня станет солнечным и немного облачным днем. Будет тепло и без осадков. Температура воздуха составит +32 градуса.

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