В начале рабочей недели в Ростове пройдут массовые отключения света

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В Ростове-на-Дону в начале рабочей недели пройдут массовые отключения света. Временные неудобства сотне ростовчан доставят плановые работы на энергосетях. Об этом сообщают в АО «Донэнерго».В понедельник, 7 февраля, с восьми утра до пяти вечера электричество отключат на улицах Степана Разина, № 2-54, 3Б, 3В, 3Г, 9А, 9-11; 6-й Кольцевой, № 9 и 5-й Кольцевой, № 2; Ясной, № 33, 35А; Профсоюзной, № 121, 121А, 121Б, 119 и в переулке Силикатном, № 1А, 1Б, 2.В это же время света не будет в домах на улице Жмайлова, № 17, 17/1, 19, 19/1; проспекте Стачки, № 212, 222А, 218, 216, 219/2, 217/3, 217/2, 221, 219, 221/1; улицах Содружества, № 43, 41, 41/1; Зорге, № 64, а также на проспекте Коммунистическом, № 34/2.Также обесточат дома на улице Детской, № 137-207, 136-184 «А»; в переулке Конном, № 25-45, 34-56; на улицах Книжной, № 125-159, 140-170; Пестеля, № 3-53, 4-52; Бондаренко, № 3-9, 2-8, а также на Маркова, № 8-24.