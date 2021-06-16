Тысячи ростовчан лишатся электричества в конце рабочей недели

В конце рабочей недели в Ростове пройдут массовые отключения электричества. 18 июня тысячи ростовчан останутся без света, сообщили в ДонЭнерго.С 9:30 до 14:00 погаснут лампочки в домах, расположенных по адресам: улица Максима Горького, 75/78 и переулок Халтуринский, 85. В домах №№ 20-36, 21-35 на улицах 7-я Линия, №№ 26-36, 19-31А на 9-й Линии, №№ 59-75, 32-58 на Мясникова и №№ 32-36 на Закруткина электричества не будет с 9.00 до 12.00.С 9.00 до 16.00 обесточат дома №№ 123-161 на проспекте Шолохова, №№ 1-17, 2-34 - в переулке Новомосковском, №№ 25-67, 10-56 - на улице Полторацкого и №№ 1-3, 2-20 - на улице Просвещения.Дольше всего без света будут жители домов, расположенных на улицах Зорге, 64, 66, 70/1, 68, 70, 72; Содружества, 39/1; Дундича, 2-62, 1-67 48-58; Конституционной, 66-106, 63-103; 20-летия Октября, 72-114, 81-125; Кемеровской, 70-114, 65-109; Калужской, 82-126, 103-159; Глинки, 98-152, 95-153; Мурманской, 96-164, 91-153. Тут, как и на Камской, 92-152, 101-167, Волжской, 110-156, 101-147 и Брестской, 2-36, массовые отключения начнутся в 9 часов. Подачу электричества восстановят к 17 часам.