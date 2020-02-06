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Ростовчан ждёт массовое отключение света в начале рабочей недели

Ростовчан ждёт массовое отключение света в начале рабочей недели
Рабочая неделя в Ростове-на-Дону начнётся с отключения света. Электричества не будет в сотнях домов из-за проведения работ по предотвращению аварийных ситуаций. Здания обесточат 10 февраля.

Света не будет с 9 до 14 часов в домах №№ 72-78 и 87-91 по улице Темерницкой и в доме № 34 в переулке Газетном.

С 10 до 12 часов подачу энергии прекратят на проспекте Ленина, в домах №№ 54-58, 58-а, 58-б, на улице Новаторов, в домах №№ 2-12.

Также обесточат дома на улицах Задонской, Зорге, Пескова, Зенитчиков, Ерёменко, 30-летия Октября, Двинской, Щербакова, Абаканской, Калужской, 26-го Июня, Коровкина, Козлова, Волжской и в переулке Гвардейском. Здесь света не будет с 10 до 17 часов.

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