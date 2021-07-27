В конце недели ростовчан ждут массовые отключения электричества

В Ростове обесточат сотни домов в конце рабочей недели. Массовые отключения пройдут 29 и 30 июля.В четверг, 29 июля, света не будет на улице Пушкинской, 134/68, 162/163, 169, 171, 173, 175; Максима Горького, 166, 168, 169/163; Демьяна Бедного, 1-29, 2-24; Портовой, 106-164, 101-181; Козлова, 30-52, 29-51; Днепростроевской, 7-25, 16-28; Гастелло, 1-21, 2-18; Перекопской, 19-21, 22-30; Нефедова, 27-51 и 34-42; Зенитчиков, 56-62. Аналогичная ситуация в домах №№ 1-7, 2-16 в переулке Гудермесском, №115 в Униврситетском, №2 в Булановском, №№ 1-3, 6-10 в Народном, №№ 1-33, 2-44 в переулке Ермака, №№ 2-4 в Самошкина, №№ 78-92 в Гвардейском и №№ 111-117 в Доломановском. Ростовчане, проживающие по этим адресам, останутся без электричества с 9 до 16 часов.В этот же день пройдут отключения на улице Гусева, 124/10, 126-132, 128а, 132/7, 136, Дальневосточной, 1-77, 2-74, Минераловодской, 143, 144, 145А, 146А, 163-165, в переулке Олимпийском, 5-9, 13-15, 16-18, 20-56, на улице Скачкова, 1-19, 2-24, Чапаевской, 1-75, 2-80, в переулке Чухновском, 20-22. Также лампочки погаснут в домах, расположенных по адресам: улица Губаревича, 4-48, 39; Профсоюзная, 216/2; Республиканская, 143; Комарова, 1/1, 18, 18/1, 18/2, 20, 20/1, 20/2, 20/3; Вологодская, 26-36; Каракумская, 1-26, 2-24; Односторонняя, 1-27; Каменобродская, 1-31, 2-14; Боряна, 3-29, 6-28; а также Баграмяна, Алагирская, Армянская, переулок Сумский и Персиановский, Новополоцкая. Там света не будет с 9 до 17 часов.На следующий день, 30 июля, с 9:00 до 16:00 обесточат дома №№ 42, 48, 50/2 на улице 1-й Баррикадной и №47А на Токарной. Чуть дольше без электричества оставят жителей домов №№ 65-97, 84-102 на улице Тарновского-Терлецкого, №№ 65-121, 68-110 на Севастопольской, №№ 47-115, 56-104 на Тульской, №№ 9-25, 8-22 на Ташкентской, №№ 9-25 на Таганрогской, №№ 31-49, 54-78 в переулке Владивостокском и на улице Автодорной. Эти дома обесточат с 9 до 17 часов.Массовые отключения необходимы для проверки оборудования и проведения техработ на электросети, сообщили в Донэнерго.