В начале недели ожидаются морозы и снег в Ростове-на-Дону

В донской столице прогнозируют морозы и снег в начале недели. С 22 по 26 февраля в регионе будет преимущественно облачно, с небольшими прояснениями.В понедельник, 22 февраля, будут небольшие заморозки. Температура воздуха днем составит +1 градус, а ночью опустится до -2. К вечеру пойдет снег, ветер стихнет. Его скорость не превысит 3 метров в секунду.Во вторник ночью похолодает до -7 градусов, ветер сменит направление с западного на северо-западное. На следующий день утром столбики термометров покажут -4 градуса. Ночью ударит мороз до -16.В четверг, 25 февраля, температура будет варьироваться от -5 до -14 градусов, ветер утихнет.К пятнице в Ростове снова потеплеет. Днем в донской столице обещают до +5 градусов, а ночью - не более -8.