Накануне Крещения в Ростове ожидаются морозы и снегопад

Метеорологи прогнозируют морозы и снегопад в Ростове накануне Крещения. Температура воздуха 18 января опустится до -14 градусов ночью.На следующий день, 19 января, морозы усилятся. Днем столбики термометров покажут -12, а к вечеру опустятся до -22 градусов.Аналогичная погода будет и в среду. Температура составит -13...-16 градусов, а переменчивая облачность сменит пасмурную погоду.В четверг и пятницу, 21 и 22 января, в донской столице потеплеет. Днем воздух прогреется до +3 градусов, а ночью столбики термометров опустятся до -6.В течение недели обещают слабый ветер. Его скорость не превысит 5 метров в секунду. Его направление с северо-западного в середине недели измениться на южное.