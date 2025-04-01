В Ростове на кольце Вавилова и Королева изменили схему движения транспорта
С 1 апреля на кольцевой развязке, расположенной на пересечении улиц Вавилова и Королева в городе Ростов-на-Дону, начала действовать обновленная схема организации дорожного движения.
Целью данной реструктуризации является улучшение распределения транспортных потоков путем разделения направлений в сторону Северного жилого массива, микрорайона Суворовский и улицы Особенная. Окончание всех строительных работ запланировано на декабрь 2025 года.
В настоящее время водители транспортных средств адаптируются к измененной схеме проезда на указанном кольце.