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В Ростове на кольце Вавилова и Королева изменили схему движения транспорта

В Ростове на кольце Вавилова и Королева изменили схему движения транспорта

С 1 апреля на кольцевой развязке, расположенной на пересечении улиц Вавилова и Королева в городе Ростов-на-Дону, начала действовать обновленная схема организации дорожного движения.

Целью данной реструктуризации является улучшение распределения транспортных потоков путем разделения направлений в сторону Северного жилого массива, микрорайона Суворовский и улицы Особенная. Окончание всех строительных работ запланировано на декабрь 2025 года.

В настоящее время водители транспортных средств адаптируются к измененной схеме проезда на указанном кольце.
Фото: Яндекс.Карты
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