В Москве нашли 91-летнюю дочь пропавшего красноармейца из Ростовской области
Донские поисковики нашли 91-летнюю дочь солдата Великой Отечественной войны, который пропал на фронте. Спустя 82 года Вера Ковалева узнала о судьбе отца – Трофима Ильича Ковалева.
В конце мая в Республике Адыгея во время раскопок было найдено захоронение с двумя красноармейцами. Личность одного из них удалось установить: им оказался уроженец Ростовской области — Трофим Ковалев.
Осенью 1941 года он написал заявление о добровольном приеме на службу и отправился на фронт. Дома, в селе Большая Орловка, его остались ждать супруга и девятилетняя дочь Вера. Во время сражения 11 августа 1942 года солдат погиб от разрыва минометного снаряда.
По информации издания DonDay, после известий о том, что Трофим Ильич пропал без вести, его жена Лидия Федоровна умерла. Девочка Вера оказалась в детском доме. Только после окончания войны ее забрал дедушка, полковник Красной армии, который заменил ребенку родителей.
Вскоре Вера с дедушкой переехала в Москву. Окончив школу, она поступила в нефтяной институт, где освоила профессию специалиста-геофизика. Дочь бойца Великой Отечественной не раз приезжала в Ростовскую область, чтобы найти хоть какую-то информацию о судьбе своего отца. Теперь Трофим Ильич вернется в донской регион, где будет перезахоронен со всеми воинскими почестями.
Церемония состоится на территории музейного комплекса «Самбекские высоты» 30 августа 2024 года. На ней планируют присутствовать не только Вера Ковалева, ее дочери и внуки, но также потомки братьев погибшего бойца.