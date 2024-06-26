В Москве нашли 91-летнюю дочь пропавшего красноармейца из Ростовской области

Фото: DonDay/ Андрей Кудряков

Донские поисковики нашли 91-летнюю дочь солдата Великой Отечественной войны, который пропал на фронте. Спустя 82 года Вера Ковалева узнала о судьбе отца – Трофима Ильича Ковалева.В конце мая в Республике Адыгея во время раскопок было найдено захоронение с двумя красноармейцами. Личность одного из них удалось установить: им оказался уроженец Ростовской области — Трофим Ковалев.Осенью 1941 года он написал заявление о добровольном приеме на службу и отправился на фронт. Дома, в селе Большая Орловка, его остались ждать супруга и девятилетняя дочь Вера. Во время сражения 11 августа 1942 года солдат погиб от разрыва минометного снаряда.По информации издания, после известий о том, что Трофим Ильич пропал без вести, его жена Лидия Федоровна умерла. Девочка Вера оказалась в детском доме. Только после окончания войны ее забрал дедушка, полковник Красной армии, который заменил ребенку родителей.Вскоре Вера с дедушкой переехала в Москву. Окончив школу, она поступила в нефтяной институт, где освоила профессию специалиста-геофизика. Дочь бойца Великой Отечественной не раз приезжала в Ростовскую область, чтобы найти хоть какую-то информацию о судьбе своего отца. Теперь Трофим Ильич вернется в донской регион, где будет перезахоронен со всеми воинскими почестями.Церемония состоится на территории музейного комплекса «Самбекские высоты» 30 августа 2024 года. На ней планируют присутствовать не только Вера Ковалева, ее дочери и внуки, но также потомки братьев погибшего бойца.