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Поисковики в Ростовской области нашли противогаз, оружие и личные вещи советских солдат

Поисковики в Ростовской области нашли противогаз, оружие и личные вещи советских солдат
Во время поисковых работ в Ростовской области обнаружили противогаз, оружие и личные вещи солдат Красной армии. Как сообщили 13 мая специалисты, предметы были найдены при работах на Миус Фронте. Они находились в каменистом окопе, в котором погибли советские бойцы.

Поисковикам, помимо прочего, посчастливилось обнаружить стеклянную бутылку, гранаты, огнестрельное оружие, мины и сапёрные лопаты.
Вскоре члены объединения «Миус-Фронт» приступят к поискам павших солдат.

Отметим, что в указанном месте в период Великой Отечественной войны находился оборонительный рубеж вермахта. Советские войска в 1941-1942 годах не смогли прорвать немецкую оборону. Вторая попытка в 1943 году оказалась более удачной. За эти три года на Миус-Фронте пали 833 тысяч бойцов Красной Армии.

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