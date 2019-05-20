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На Дону поисковики обнаружили останки солдата времен Великой Отечественной войны

На Дону поисковики обнаружили останки солдата времен Великой Отечественной войны
В Ростовской области поисковые отряды обнаружили останки солдата, который погиб, подорвавшись на мине в период сражений во время Великой Отечественной войны. Находку сделали на Миус-фронте 21 мая.

По сообщению добровольцев, человеческий скелет обнаружили во время раскопок на местности, где во время войны проходили ожесточенные бои. Специалисты утверждают, что останки пролежали в земле с августа 1943 года.

- Это автоматчик штурмовой группы. Он погиб в результате взрыва мины, - сообщили в поисковом отряде.

Напомним, что на Миус-фронте в период с 1941-го по 1943 год пали смертью храбрых по меньшей мере 833 тысячи советских бойцов. Путем колоссальных потерь они смогли прорвать немецкий оборонительный рубеж и занять стратегическую высоту.

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