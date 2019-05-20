На Дону поисковики обнаружили останки солдата времен Великой Отечественной войны



В Ростовской области поисковые отряды обнаружили останки солдата, который погиб, подорвавшись на мине в период сражений во время Великой Отечественной войны. Находку сделали на Миус-фронте 21 мая.



По сообщению добровольцев, человеческий скелет обнаружили во время раскопок на местности, где во время войны проходили ожесточенные бои. Специалисты утверждают, что останки пролежали в земле с августа 1943 года.



- Это автоматчик штурмовой группы. Он погиб в результате взрыва мины, - сообщили в поисковом отряде.



Напомним, что на Миус-фронте в период с 1941-го по 1943 год пали смертью храбрых по меньшей мере 833 тысячи советских бойцов. Путем колоссальных потерь они смогли прорвать немецкий оборонительный рубеж и занять стратегическую высоту.