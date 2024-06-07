Останки красноармейца из Ростовской области обнаружили в Адыгеи

Фото: Миус-Фронт

В Республике Адыгея поисковики отряда отряда «01 Регион» обнаружили останки красноармейца из Ростовской области. Раскопки проходили в конце мая неподалеку от поселка Первомайский Майкопского района.Во время работы специалисты нашли окоп, усыпанный стрелянными гильзами от противотанкового ружья. Там же были захоронены два солдата Красной армии. У обоих были смертельные медальоны. Один из был поврежден, второй поисковикам удалось прочитать.При вскрытии оказалось, что опознавательный жетон принадлежит Трофиму Ильичу Ковалеву — уроженцу села Большая Орловка Мартыновского района. Он являлся участником отряда, который мешал продвижению немецко-фашистких захватчиков на Кавказ. Во время сражения 11 августа 1942 года красноармеец погиб от разрыва минометного снаряда.По информации издания DonDay, останки солдата перевезут в Ростовскую область и перезахоронят на территории музейного комплекса «Самбекские высоты».Поисковики разыскивают потомков погибшего героя.