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В Миллерово экс-чиновника подозревают в превышении должностных полномочий

В Миллерово экс-чиновника подозревают в превышении должностных полномочий

Бывший глава миллеровской администрации города подозревается в превышении должностных полномочий. Об этом 1 ноября сообщил СУ СКР по Ростовской области.

По версии следствия, в сентябре 2020 года действующий на тот момент глава администрации Миллерово провел незаконную сделку. Речь идет о подписании договора купли-продажи земли в пользу индивидуального предпринимателя вне торгов. В результате сити-менеджер нанес ущерб муниципалитету на сумму почти два миллиона рублей.

Сейчас в отношении экс-главы администрации города Миллерово возбуждено уголовное дело по статье о превышении должностных полномочий. Кроме того, правоохранительные органы оценят действия должностных лиц, которые несут ответственность за подготовку и реализацию проекта договора купли-продажи.
Фото: coinspot.io
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