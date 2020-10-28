Экс-глава администрации Елизаветинского района Дона подозревается в превышении должностных полномочий

Бывшая глава администрации Елизаветинского района Ростовской области подозревается в превышении должностных полномочий. Следственный отдел по городу Азову возбудил уголовное дело в отношении женщины по соответствующей статье.Как стало известно, мэрия района незаконно отдала в частное пользование землю, которая располагается в зоне санитарной охраны. Дело в том, что данные участки используют для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения всех жителей Ростовской области, поэтому территории считаются ограниченными в обороте.В прокуратуре области отметили, что исковые заявления, которые были направлены в Азовский городской суд, удовлетворили, договоры купли-продажи признали ничтожными, а зарегистрированные права собственности определили отсутствующими.