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Экс-глава администрации Елизаветинского района Дона подозревается в превышении должностных полномочий

Экс-глава администрации Елизаветинского района Дона подозревается в превышении должностных полномочий
Бывшая глава администрации Елизаветинского района Ростовской области подозревается в превышении должностных полномочий. Следственный отдел по городу Азову возбудил уголовное дело в отношении женщины по соответствующей статье.

Как стало известно, мэрия района незаконно отдала в частное пользование землю, которая располагается в зоне санитарной охраны. Дело в том, что данные участки используют для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения всех жителей Ростовской области, поэтому территории считаются ограниченными в обороте.

- Сейчас следователи проводят необходимые следственные действия, чтобы установить все обстоятельства произошедшего, - добавили в СУ СКР по региону.

В прокуратуре области отметили, что исковые заявления, которые были направлены в Азовский городской суд, удовлетворили, договоры купли-продажи признали ничтожными, а зарегистрированные права собственности определили отсутствующими.

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