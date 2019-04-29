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На маршрут № 28 в Ростове вернули автобусы большой вместимости

На маршрут № 28 в Ростове вернули автобусы большой вместимости
В Ростове-на-Дону на маршрут №28 вернули транспорт большой вместимости. Автобусы начнут курсировать 1 мая.

Как сообщили в Ростовском городском транспорте, по маршруту № 28 «пр. Сельмаш — с/т «Виноградарь» вернули транспорт большой вместимости из-а того, что люди жаловались, что не смогли уехать с остановок. К слову, ранее по этой схеме ездила всего одна единица транспорта.

Направление автобусов будет обслуживать МУП МТК «Ростовпассажиртранс» в рамках временного договора.

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