На маршрут № 28 в Ростове вернули автобусы большой вместимости



В Ростове-на-Дону на маршрут №28 вернули транспорт большой вместимости. Автобусы начнут курсировать 1 мая.



Как сообщили в Ростовском городском транспорте, по маршруту № 28 «пр. Сельмаш — с/т «Виноградарь» вернули транспорт большой вместимости из-а того, что люди жаловались, что не смогли уехать с остановок. К слову, ранее по этой схеме ездила всего одна единица транспорта.



Направление автобусов будет обслуживать МУП МТК «Ростовпассажиртранс» в рамках временного договора.