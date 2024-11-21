По национальному проекту в городских агломерациях Ростовской области обновили почти 135,5 км улично-дорожной сети

Фото: Правительство РОО

В городских агломерациях Ростовской области завершены все запланированные дорожные работы в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» на 2024 год. Дорожники привели в нормативное состояние почти 135,5 км улично-дорожной сети. Об этом рассказал заместитель губернатора Ростовской области – министр транспорта Виталий Кушнарев.- В этом году в Ростовской области по нацпроекту приведен в нормативное состояние 151 объект дорожной сети регионального и местного значения общей протяженностью свыше 280 км. В Ростовской, Шахтинской и Таганрогской агломерациях обновлено 96 участков дорог общей протяженностью почти 135,5 км. На эти цели было направлено около 2,5 млрд рублей, – сообщил замглавы региона.В Ростовской агломерации было реконструировано, капитально отремонтировано и восстановлено 70,3 км дорог. Заместитель главы региона отметил, что жители нескольких муниципалитетов просили обновить дороги, и эти просьбы были учтены.Также в этом году работы проводились на 17 дорожных объектах в Таганрогской агломерации, общая протяженность которых составляет 23,4 км. В Шахтинской агломерации в нормативное состояние были приведены участки 29 местных и четырех региональных и межмуниципальных дорог, общая протяженность которых составила около 42 км.Виталий Кушнарев отметил, что дорожники уделили особое внимание обеспечению транспортной доступности социально значимых объектов: медицинских учреждений, школ, спортивных комплексов, культурно-исторических памятников. Это напрямую связано с улучшением качества жизни людей.