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В мае Ростовскую область ожидает сильная магнитная буря продолжительностью 48 часов.Согласно данным портала time-in, в конце апреля, с 26-го по 30-е число, в регионе прогнозируются незначительные геомагнитные колебания. Ученые предупреждают о слабой геомагнитной буре уровня кр=4, которая начнется в конце дня 26 апреля и продлится в течение 27 апреля.Существенного роста солнечной активности не ожидается до 21:00 по московскому времени 30 апреля. Затем в регионе разразится мощная магнитная буря с индексом кр=6.Ранее портал DonDay сообщал о том, что в майские праздники жители Ростова столкнутся с интенсивной магнитной бурей. Она будет активна в течение 1 мая и всего дня 2 мая. Ожидается, что солнечная активность начнет снижаться только к вечеру 2 мая, к 21:00 по московскому времени, когда магнитная буря ослабнет до уровня кр=4.