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В выходные на Ростов обрушится мощная магнитная буря

В выходные на Ростов обрушится мощная магнитная буря

В выходные на Ростов обрушится мощная магнитная буря, об этом сообщает портал Time-In.ru.

Согласно данным сайта, ожидается, что буря продлится немногим более 48 часов.

В субботу, 12 апреля, примерно в 21:00 по московскому времени ожидается начало геомагнитной активности в магнитосфере нашей планеты. Изначальная мощность шторма оценивается в 5 единиц по 9-балльной шкале, что соответствует слабому уровню G1. В течение следующих суток, в воскресенье, интенсивность геомагнитных возмущений несколько уменьшится - до 4 баллов, однако полного затишья не предвидится.

Предполагается, что солнечная активность вернется к обычному уровню только к вечеру понедельника, 14 апреля, около 18:00 по московскому времени.

В указанный период метеочувствительные люди могут испытывать различные неприятные симптомы, такие как головокружение, тошнота и общая слабость.
Фото: скриншот
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