ГК «ЮгСтройИнвест» сдала миллион квадратных метров жилья в Ростове

Фото: ЮСИ.

Группа компаний «ЮгСтройИнвест» ввела в эксплуатацию миллионный квадратный метр жилья в Ростове-на-Дону. Торжество прошло в первом квартале «Левобережья». Там юбилейный квадратный метр пришелся на одну из квартир в 11-м литере, сданном в 2024 году.Новый микрорайон на Левом берегу Дона — один из самых молодых проектов в Ростове. Но он уже успел полюбиться местным жителям и получить несколько федеральных наград. В этом немалую роль сыграла необычная концепция: квартал находится у реки, в 5 минутах от центра города, а рядом вот-вот откроется необычный парк. Рядом уже строят Ледовый дворец, спортплощадки, памп-трек для велосипедистов и фонтанные аллеи. Строительством парка тоже занимается «ЮСИ». Его планируют открыть в течение 2024 года.— 2024 год мы начинаем с важного события — выдачи ключей новоселам 11 литера. Тем самым ЮгСтройИнвест в Ростове-на-Дону перешагнул отметку в миллион квадратных метров сданного жилья, — отметил директор ООО СЗ-1 ЮСИ-ДОН Игорь Папко. — Это знаковый рубеж для компании.Главное преимущество 11 литера — расположение в сердце «Левобережья». Поблизости скоро появится детсад на 200 мест — его уже заканчивают строить в этом году. А с января 2024-го начались работы по возведению первой школы на Левом берегу. Учебное заведение будет рассчитано на 1,1 тысячи учеников. Уже готовы спортивная площадка и часть прогулочной аллеи.В честь выдачи ключей для новоселов устроили настоящий праздник! Фуршет, анимация, фотозона — все это ждало владельцев квартир в новом литере «Левобережья». Однако больше всего новоселов впечатлил сам дом и квартиры.Внизу — стильные холлы с большими витражными зеркалами, высоким потолками и бесшумными лифтами. Все квартиры сдают с чистовой отделкой от застройщика. При желании можно было приобрести и один из трех дизайнерских проектов ремонта.— «Левобережье» — один из флагманских проектов компании с совершенно новой концепцией жилья. Микрорайон возводится с соблюдениями высоких стандартов качества, благоустройством территории и развитой инфраструктурой. Спасибо ростовчанам за то, что тепло встретили проект! Сегодня в 11 литере новоселами стали 509 семей, — обратился к собственникам жилья Игорь Папко. — От лица генерального директора «ЮгСтройИнвест» Иванова Юрия Ивановича хочу поздравить наших новоселов и пожелать легкого ремонта и счастливой жизни в Левобережье!ГК «ЮгСтройИнвест» возводит жилье уже 20 лет, из которых последние 8 — на территории Ростова. Помимо «Левобережья», застройщик возвел ЖК «Красный Аксай», «Вересаево», «Полет» и «61 квартал».