ЮгСтройИнвест закончил строительство литера 5 квартала «Левобережье»
Группа компаний «ЮгСтройИнвест» закончила строительство и открыла для эксплуатации жилой дом в квартале «Левобережье» — литер 5.
Будущим жителям передали ключи от 473 квартир.
Дом проектировали специально для максимального комфорта жильцов. В нем переменная этажность — от 18 до 22 этажей. Отделка фасада вентилируемая и дополняет концепцию квартала у реки. В каждом подъезде выполнен стильный холл, оформленный керамогранитом с высокими потолками и витражными зеркалами.
Двор благоустраивали с особым вниманием — его создавали комфортным и технологичным пространством для отдыха.
Главная особенность дома — чилаут-зоны с «умными» лавочками на солнечных батареях. Они оборудованы возможностью зарядить телефон прямо на прогулке.
Современная школа на 1100 мест и детский сад на 200 воспитанников расположены в шаговой доступности от литера 5.
Вручение ключей проходило на торжественной церемонии «ЮгСтройИнвест». По инициативе Юрия Иванова, генерального директора компании, провели настоящий праздник — мастер-классы, фотозоны, музыка и угощения для новоселов и гостей. Детям устроили отдельную развлекательную программу с приглашенными аниматорами.
Квартал «Левобережье» развивается и улучшает инфраструктуру, чтобы предложить жителям качественную городскую среду и комфорт.
Ознакомиться с проектной документацией можно на сайте: наш.дом.рф.
Erid 2SDnjdoKU5d Реклама. ООО "ЮСИ-РИЭЛТ-ДОН, ИНН 6163148639