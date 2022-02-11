В Кривошлыковском переулке часть квартир аварийного дома отключили от коммуникаций
Часть квартир дома в переулке Кривошлыковском, 4 отключили от коммуникаций. Об этом DonDay.ru сообщил собственный источник. Здание признано аварийным еще в 2020 году.
Известно, что газа больше нет в 13 квартирах, а еще восемь отрезали от водоснабжения. Причиной массовых отключений стало то, что люди покинули свое жилье. Это необходимо, чтобы они больше не платили за коммунальные услуги.
Добровольно переехали из разрушающегося дома лишь 15 семей. При этом большинство из них имеют собственное жилье и покинули дом еще до начала эвакуации. Остальные разместились во временных пунктах проживания или в маневренном фонде.
Напомним, что власти попросили людей покинуть свои квартиры, однако люди не спешили бросать жилье и уезжать. Они уверены, что дом можно отремонтировать. Внутри продолжают оставаться больше половины семей, в том числе и с детьми.