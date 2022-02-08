В Ростове расселили почти треть квартир в аварийном доме в Кривошлыковском
В Ростове расселили почти треть квартир аварийного дома в переулке Кривошлыковском, 4. Добровольно покинуть свои квартиры согласились 19 семей, сообщили в администрации города 9 февраля.
Вещи и мебель переселенцев вывозят на специальных грузовиках. Люди временно размещаются в доме в Суворовском. Квартиры же, опустевшие после переезда, планируют отключить от всех коммуникаций, чтобы владельцам не пришлось оплачивать услуги ЖКХ.
Специалисты занялись оценкой квартир в аварийном доме для выплаты выкупа собственникам жилья. Однако люди сомневаются, что полученных денег хватит на покупку новых квартир в том же районе города.
Непригодным для жизни этот дом признали еще в 2020 году, но основательно за него взялись пару недель назад. Однако большинство жителей не хотят переезжать из своих квартир, ведь во временном жилье в Суворовском их ничего не ждет, а к этому району была привязана вся жизнь. Кроме того, они уверены, что властям просто понадобилась земля под их домом, который мешает новому строительству.
Власти тем временем сообщают, что после проведенных экспертиз выяснилось, что дом может рухнуть в любой момент. Трещины появились в стенах и даже в фундаменте, поэтому был введен режим ЧС.