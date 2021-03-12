В «красную» зону по COVID-19 вошли четыре муниципалитета Ростовской области

В «красную» зону по коронавирусу в Ростовской области вошли два города и два района. Обновленную карту системы «Светофор» опубликовали на сайте регионального правительства 15 марта.В числе муниципалитетов, в которых ситуация по COVID-19 остается напряженной, попали Гуково, Зверево, а также Красносулинский и Багаевский районы. На предыдущей неделе в «красной» зоне находились восемь районов и один город.К «зеленым» муниципалитетам относятся Заветинский, Ремонтненский, Кашарский, Зимовниковский, Октябрьский, Куйбышевский, Цимлянский, Обливский районы. Сюда же вошли Мясниковский, Сальский, Родионово-Несветайский, Усть-Донецкий, Целинской и город Каменск-Шахтинский. В этих муниципалитетах благоприятная ситуация по COVID-19 и возможно снятие некоторых ограничительных мер.Остальные города и районы вошли в число «желтых», где сохраняется нейтральная обстановка по коронавирусу. Там не станут ужесточать карантинные меры, но и смягчения ограничений также не будет.На определение цвета зоны влияют несколько факторов: заболеваемость коронавирусом и пневмонией, уровень тестирования и вакцинирования жителей, а также загруженность коечного фонда.