Два района Ростовской области вошли в «зеленую» зону по коронавирусу

Две территории Ростовской области вошли в «зеленую» зону по коронавирусу, сообщил губернатор Василий Голубев в эфире донского телеканала. Это Октябрьский и Цимлянский районы, который максимально выполняют предъявляемые в связи с пандемией требования.Учитывается здесь уровень заболеваемости и его динамика, заболеваемость пневмонией, суточный объем тестирования и выполнение всех требований по действующим ограничениям.Напомним, глава региона решил разделить Ростовскую области на зоны по цветам на время пандемии, по принципу светофора. В «красных» зонах ситуация с COVID-19 плачевная, но дополнительные ограничения вводиться не будут, в «желтой» зоне нужно «осторожно и качественно» продолжать выполнять требования Роспотребнадзора, а «зеленые» зоны готовы к снятию ограничений.Такая карта Ростовской области будет публиковать на общедоступных ресурсах со следующей недели.