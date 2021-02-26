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В «красную» зону по COVID-19 попали шесть муниципалитетов Ростовской области

В «красную» зону по COVID-19 попали шесть муниципалитетов Ростовской области
В «красную» зону по распространению коронавируса попали шесть муниципалитетов Ростовской области. Об этом сообщает региональное правительство.

По состоянию на 1 марта неблагоприятная ситуация сохраняется в Багаевском, Егорлыкском, Зерноградском, Кагальницком, Пролетарском и Тацинском районах.

В случае, если ситуация в этих муниципалитетах не улучшится, власти могут ввести дополнительные ограничения, чтобы нормализовать обстановку.

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