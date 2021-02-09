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Зоны, которые не попали под снятие коронавирусных ограничений в Ростовской области

Зоны, которые не попали под снятие коронавирусных ограничений в Ростовской области
Губернатор Ростовской области назвал муниципалитеты, в которых не были введены очередные послабления по коронавирусу. Соответствующее постановление Василий Голубев подписал 11 февраля.

С 15 февраля в большинстве районов и городов донского региона снимут ограничения. Так, увеличено до 50% количество зрителей на спортивных мероприятиях и в кинозалах. Кроме того, возобновляется оказание плановой медпомощи и приемы граждан в органах самоуправления. В ТЦ будет разрешена работа фуд-кортов и ледовых катков.

Однако послабления коснутся не всей Ростовской области. В этот список не вошли те, кто находится в «красной» зоне по коронавирусу. Это Гуково, Зверево, Боковский, Егорлыкский, Зерноградский, Обливский, Ремонтненский, Тарасовский и Тацинский районы. В этих районах наблюдается сложная эпидемическая ситуация.

Напомним, недавно губернатор Василий Голубев ввел систему «Светофор», согласно которой муниципалитеты региона разделили на зоны. Те, где ситуация лучше, относятся к «желтой» или «зеленой» зонам, а те, где сложная, - к «красной». На определение цвета зоны влияют сразу несколько факторов: заболеваемость коронавирусом и пневмонией, уровень тестирования и вакцинирования жителей, а также загруженность коечного фонда.

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