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12 территорий оказались в «красной» зоне по коронавирусу в Ростовской области

12 территорий оказались в «красной» зоне по коронавирусу в Ростовской области
В Ростовской области 12 территорий оказались в «красной» зоне по коронавирусу. Об этом сообщает правительство Дона.
Неблагоприятная ситуация с распространением COVID-19 - в Азове, Батайске, Гуково, Багаевском, Егорлыкском, Зерноградском, Кагальницком, Каменском, Мясниковском, Пролетарском, Тарасовском и Тацинском районах.

В случае, если обстановка в этих муниципалитетах и дальше будет ухудшаться, то власти вернут коронавирусные ограничения. Меры могут быть самыми жесткими.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев ввел систему «Светофор» с 8 февраля. Она показывает, в каких городах и районах донского региона показатели распространения COVID-19 остаются выше нормы. Обстановка оценивается по следующим критериям: заболеваемость внебольничной пневмонией и количество зараженных на 100 тысяч населения за предыдущую неделю, количество сделанных тестов и число вакцинируемых.

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